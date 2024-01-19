2024立委選舉結果13日出爐，國民黨獲52席成國會最大黨，執政黨民進黨則拿下51席，民眾黨在藍綠夾殺中搶下8席。而台灣議題研究中心（TPOC）也公布最新聲量調查，在人氣前十排行榜中，依入榜數量為藍營6人、白營2人、綠營2人。其中最令人出乎意料的是，跟現任立委羅致政纏鬥到最後一刻的板橋立委當選人葉元之也上榜。

台灣議題研究中心近日公布選後聲量調查，藉由QuickseeK快析輿情資料庫針對73席區域立委當中非現任者，以及各黨新任不分區立委，過去1年的網路輿情聲量表現進行統整，並排列出2024新國會聲量王。

板橋東區立委當選人葉元之以126,357則總聲量擠入台灣議題研究中心的人氣榜，除了對手羅致政在選前爆出疑似不雅影片、疑似和總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的錄音門外，葉也以頻繁出席網路媒體與電視政論節目衝高聲量，並且以「手繪趙少康」為藍白分緊急滅火，最後成功讓板東地區綠地變藍天。

而第九名則為國民黨台中顏寬恒，2020年先輸陳柏惟、隨後在補選中又敗給民進黨林靜儀，今年成功打出漂亮的翻身仗；第8名則為民進黨王世堅，聲望為184,983則，打從台北市第2選區（士林、大同）黨內初選擊敗同黨現任立委何志偉後，輕鬆擊潰藍營空降對手游淑慧；國民黨不分區謝龍介則以240,078則排第7，而其跟準總統賴清德過去交鋒，也為外界津津樂道。

第6名則為民進黨高雄新晉美女準立委黃捷，總聲量高達342,201則；第五名則是民眾黨不分區立委當選人黃珊珊，由於柯文哲在本次大選中態度中一變再變，遭外界質疑是黃珊珊等主戰派主導，因此屢屢登上媒體版面，總聲量為472,447則；第四名則為國民黨台北市大安區立委當選人羅智強，由於其過去積極經營自媒體，透過短影音評論時事，此次以574,420則聲量展現其媒體焦點的能量。

而前三名中，前立委黃國昌在此次選戰中加入民眾黨，同時讓時代力量關燈，以1,153,830則總聲量登上殿軍，不過該調查也顯示，黃國昌也是入榜10人中唯一一位正面聲量比例跌破1成的人；聲量榜亞軍則由國民黨「戰鬥藍」核心成員的徐巧芯奪下，自稱為「松信蜜獾」的徐巧芯屢屢帶起藍營進攻蔡政府的號角，在空戰中無役不與，此次以1,165,425則列入聲量榜第二。

至於本次聲量報告中，第一名無懸念─仍是「那個男人」韓國瑜，不但出現藍、白爭搶韓粉，一舉一動備受外界關注；選戰當中韓又以不分區排序第一名的母雞姿態，積極為各地立委小雞輔選，最終助國民黨在立院席次中勝出，其2,215,802的高人氣聲量也完全「名符其實」。