最歡樂又暖心的龍年賀歲大片《小子》將在2月8日農曆春節全台歡樂上映，19日公布正式預告，兩大影后賈靜雯、林美秀在片中一個躺在病床上、一個在街上咆哮，謎一樣地登場，似乎扮演著關鍵的角色，而陳昊森飾演人生跌落谷底的魯蛇，自嘲變成一坨狗屎「再也沒人敢踩在頭上」，此時面臨「小子」遊戲大當機，出現兩個來路不明的功夫小子糾纏，他一下怒喊：「你們到底是誰，說！」一下又驚喊「不是人」，接二連三的謎團埋藏暖心彩蛋，監製朱延平形容這是一部「洋蔥電影」，等著大家進戲院一層一層剝開解謎。

陳昊森在《小子》與飾演功夫小子仔仔、默默的兩位小童星吳宗修、釋小願有多場「情同家人」的對手戲，不只戲裡，戲外都培養出好感情。他坦言，一直都不害怕跟小朋友相處，「我非常非常愛小孩，看到他們根本來不及想要怎麼相處就已經打在一塊了！」他也分享如何套牢兩位小童星的心，「記得那時候因為朱導愛吃冰棒，我就一卡換機位要15分鐘時間就抓著兩隻小孩往便利商店跑，一人挑一樣想吃的！因為我小時候總期待外公帶我和姊姊出門去玩具店『挑一樣』，所以我也想讓他們兩個小孩有這樣一個回憶！」

《小子》殺青至今，陳昊森仍難忘吳宗修、釋小願，日前在Instagram貼出拍攝期間與兩位小童星的私密照片，三人感情超好，留下許多難忘的回憶，包括「打勾勾不許騙」的無賴承諾、吃醋吵架「搔癢和好」的秘訣，貼心的他因應兩位小童星的敲碗，學一堆洗腦的抖音神曲，每天唱給他們聽，更為了釋小願喜歡「鬍渣撓癢癢」等到開工後才刮鬍子，而拍攝現場遇上「蟲蟲危機」也不擔心，他笑說：「我跟他們說，這些蟲都是訓練他們變成功夫王者的挑戰，所以他們不會讓任何蟲靠近我，不是保護我，而是為了證明他們是功夫王者。」

兩位小童星吳宗修、釋小願在《小子》預告當中，一幕淚眼汪汪看著陳昊森的畫面，令網友直喊「心都融化了」。陳昊森也直呼他們哭戲非常厲害，笑說：「他們每天都騙我說不會哭，然後一到現場哭的比我都厲害！哈哈哈，我看著他們哭，我就覺得好可憐，我也就跟著哭了！」導演王毓琦透露，本來有預備出動副導演扮黑臉弄哭他們，不過拍攝前跟他們好好聊一陣子，正式拍攝時他們都哭了，而且是眼睛含著淚哭出來的，「當你突然用罵的逼出孩子的眼淚，哭出來是沒有層次的。當你用真情去跟他們說，小孩子會用真心哭出來的。」

導演王毓琦坦言，吳宗修、釋小願跟一般的小童星不太一樣，平時他們都是身經百戰的武術高手，習慣性回家做足準備、上場力求拿出最佳表現，她笑說：「太努力把戲演好，反而失去原本的可愛。」因此她在拍攝現場首要目標是「重新打掉」，不會給他們過多的排練，反而花很多時間讓他們放鬆，去恢復純真孩子的模樣，再丟給陳昊森演出碰撞，「有時他們講錯話全場笑爆，或是刪了他們的台詞，他們會很內疚，焦慮地在戳手，甚至委屈到哭了，這時我們要給他安全感，告訴他們這樣會更好，他們都聽得懂，用真心演出回應你。」

電影《小子》描述沉迷於AR電玩「KIDS」的魯蛇張融（陳昊森 飾），他在電玩世界風光登頂，現實生活卻一塌糊塗，女友芽芽（李霈瑜 飾）看不下去氣跑，又有黑道兄弟追著要錢，這時兩位身分不明的功夫小子（吳宗修、釋小願 飾）突然走進他的世界，更驚訝的是他們居然有著異於正常小孩的強大武功，他以為幫助他們回家就能擺脫麻煩，孰不知自己正捲入一場更大的危機，一位內心受傷的媽媽（賈靜雯 飾）或許是擺脫這場風暴的關鍵人物。