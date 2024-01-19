明星鋒線席亞卡（Pascal Siakam）前進新天地溜馬，攜手哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、邁爾斯透納（Myles Turner）組成三巨頭，力拚季後賽門票，據美媒《The Athletic》阿米克（Sam Amick）報導，同樣角逐季後賽資格的勇士也想尋求席亞卡加盟，卻遭後者狠狠打槍。

本季勇士幾乎靠著史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）獨自帶隊苦撐，其餘主力退化嚴重，尤其過去攻守兩端全面給予幫助的小前鋒威金斯（Andrew Wiggins），大多數時間都在場上神隱，也因此勇士正急著找尋鋒線好手加入，交易傳聞纏身的席亞卡當然入列。

但傳出勇士老早就已經擺明，將會持續圍繞柯瑞組建陣容，陣中其他人都是可以被交易的狀態，只是勇士至今還沒有動作，球團的不確定性似乎讓席亞卡有所顧慮，且勇士薪資空間充滿巨大壓力，今年夏天想要提出續約挽留席亞卡，可說是難上加難。

《ESPN》記者史畢爾斯（Marc Spears）透露消息，席亞卡將在台灣時間明早11點客場對陣拓荒者時，迎來效力溜馬的首秀。席亞卡今年為暴龍出賽39場，場均砍下22.2分、63籃板、4.9助攻，三分球命中率為31.7%。