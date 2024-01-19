國民黨立院角力戰開打！ 賴士葆爭總召李彥秀吐「這句」 @ChinaTimes

國會選後新情勢，除立法院長、副院長之爭，藍委還有其它「戰場」。依規劃，國民黨將於本月30日進行「立院三長」改選，今赴韓國瑜午宴的藍委賴士葆受訪時表態，會爭取總召；另傳出李彥秀可能也會爭取，賴士葆對此回應，就君子之爭。

餐敘結束後，賴士葆與李彥秀一起現身受訪，賴說，會很和諧的產生總召，大家盡量往和諧的方向走。李也說，一切都會以黨的團結和諧為最大前提，處理接下來包含正副院長選舉等黨團運作。

針對今日的韓宴，李彥秀說，是韓國瑜第一次邀約，黨內對院長人選都有共識的，大家就多溝通。李彥秀也大讚江啟臣穩重，且在國防外交跟各國參訪各國議員都非常熟悉，這樣搭配不錯，也符合外界對於正副院長的期待。

不過對於韓國瑜留伏筆可能藍白合，以及傳出傅崐萁之意向，李彥秀說，這兩天基層聽到很多藍白要不要合作，都有很多不同的意見，黨內大家有機會多做溝通，倘若最後是以民主機制來選擇副院長人選，彼此一定要團結。

賴士葆則強調，讓院長副院長產生「單純化」，只能講到這裡。媒體問「意思是說傅委員那邊有意要爭取龍頭?」賴回，「那我們就單純化」。