林國春出示長榮大學公函。（林國春提供）

國民黨新北市議員林國春先前參選時，揭露民進黨立委候選人陳亭妃博士論文「台灣六都行政管理績效衡量之研究」，經比對後高達25％抄襲。對此，林國春表示已具名提出檢舉，希望頒發學位的長榮大學盡速依規定處理，就在近期陳亭妃博士論文學術判定結果出爐。

林國春說明，經「長大教字第1130000766號」已完成陳亭妃博士論文審定，審定結果為，部分文獻引述雖有註明資料來源，惟引述格式確有瑕疵，被檢舉人須於113年4月30日前完成修正，並送所屬系所審查。

林國春指出，絕對相信大學自治，也相信專業的判定，但依照長榮大學學生學術倫理守則規定，學術報告不得抄襲、剽竊、代寫，否則依長榮大學學位授予辦法，應該要撤銷並註銷學位證書。

林國春表示，陳亭妃的論文經過turnitin論文原創性比對系統檢測發現抄襲程度高達25％，經查長榮大學研究生完成圖靈原創性比對系統的申請書，要求整體數值不能超過13％，陳亭妃論文透過圖靈系統跑出來高達25％，完全超過13％的標準，不知為何只有引述格式確有瑕疵，造原本的標準應撤銷學位，希望長榮大學能出來說明判斷標準。

林國春話鋒一轉，陳亭妃曾大動作揚言要提告，諷刺的是，至今還沒有收到提告的通知書，不知道陳亭妃委員是不是做秀，做事做半套，只是在法院前面演一場戲，要告快點告，「我會將我比對的資料給法官，讓社會大眾評評理，讓陳亭妃委員成為法院認證論文抄襲犯之一。」