警方查扣到電腦、手機、現金233萬元等贓證物。（林郁平攝）

刑事局偵查第九大隊接獲民眾遭假投資詐騙案件，追查發現台南一個虛擬貨幣幣商集團，涉嫌與海外詐欺集團勾結，以投資虛擬貨幣名義詐騙被害人，經清查被害人多達40名，財損金額逾2億元。

刑事局與北市內湖分局、台南市第六分局共組專案小組，報請士林地檢署星股檢察官指揮偵辦，去年共計執行4波搜索拘提行動，前往台南地區搜查26歲邱姓主嫌及成員共11人到案。

警方調查，邱嫌具竹聯幫背景，自稱是幣商，自前年11月起開始與多組詐欺集團配合，到全台各地向被害人收取現金購買泰達幣，詐團騙到被害人的泰達幣後，再分一成給邱嫌集團。

警方清查，受騙民眾多達40名，遭詐金額高達2億元，其中，桃園一名62歲老闆遭騙3300多萬元最高，另不少被害人都是退休人士，畢生存款都被騙光。集團成員搭乘高鐵南北往返與被害人面交，單日業績動輒上百萬，每個月交通開銷就需花費數萬元。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦，11嫌全遭法院裁定羈押。