近日一名黃姓男子發文指控華航空服員對外籍和陸籍乘客有差別待遇，引爆「素食餐爭議」；對此，華航已澄清絕無大小眼，當天值勤的空服員也發文還原事發經過，否認差別待遇。音樂人田定豐見狀，發文力挺華航空服員。

身為素食者、華航常客的田定豐，19日上午在臉書評論華航素食餐爭議，他回憶過去有三次搭華航班機忘了事先訂好特別餐的經驗，當時被空服員告知此事，田定豐說沒有關係，但空服員仍熱心地詢問，如果經濟艙有多的素食餐，能否再搭配水、麵包、沙拉給他？讓田定豐感激不已，最後空服員真的遞來一份經濟艙的素食餐。

田定豐挺華航空服員。（圖／中時資料照）

另一次，空服員得知田定豐沒訂到素食餐，同樣熱心地協助，「最後，竟然是她們有一位空服員吃素，而自願讓出她的素食餐給我。但人家執勤工作那麼辛苦，怎麼可能搶人家的食物來吃。」田定豐便詢問有無素食泡麵，空服員立刻準備素泡麵、水果和甜點，還頻關心是否能吃飽。

田定豐不知道這是否為華航應變的SOP，但能確定華航空服員都會先協助客人，茹素空服員甚至主動犧牲自己的餐點給客人；田定豐不禁呼籲：「這個社會不應該被少數人惡意扭曲透過社群和媒體放大，來抹黑霸凌善意的人，而讓良善從此噤聲，甚至不願意再為別人去真誠的付出。」

而當初烏龍爆料的黃姓男子，發現風向逆轉後，除了刪除指控文，還關閉臉書、IG，遭網友痛罵毫無擔當。