農曆年將至，各式春節小物紛紛出籠，繼去年首次請來國際插畫家林廉恩、鄧家瑛設計量身打造品牌紅包袋，吸睛、童趣的設計廣獲好評；今年再度攜手林廉恩，再加上郭公館工作室、Aboo Yang等三大人氣插畫家，以龍為主題，推出獨家設計款春節小物，共3款紅包袋、2款小春聯。信義房屋自推出特色紅包袋以來，因設計獨具巧思吸引不少粉絲，推出後經常供不應求；為滿足民眾需求，龍年款春節小物於1月20日起可至各分店索取，限量發送，送完為止。

林廉恩繼去年為信義房屋打造可愛的福兔系列，今年再玩諧音哏，為信義房屋設計橫式紅包袋，畫面以龍拿放大鏡看吉字，以諧音巧妙呈現龍「探吉」，也就是「賺錢」的祝福意涵。

除林廉恩外，信義房屋今年也請來入選台灣文博會百大插畫師、作品曾獲美國3x3當代插畫獎優選的插畫家Aboo Yang，不同於一般龍年物品選用東方式的龍，Aboo Yang別出心裁為信義房屋繪製可愛的Q版暴龍歡欣鼓舞的紅包袋，祝福財運「暴」發「龍」年大吉；另外Aboo Yang也以設計同樣以龍為諧音的小春聯，以人物高舉象徵福氣的星星，祝福龍年福星高照，幸福滿滿。

第三位合作知名插畫家，則為創作超過10年以上，用創新幽默可愛的畫風、首創多種風格重新詮釋春聯與紅包袋等春節相關商品，風靡網路的郭公館工作室，以可愛版的信義人員張開雙臂歡迎為主要元素，表達紅包裡面有錢讓人開心，同時也呈現祝福喜事臨門，旺財好運到、發財富貴的意思，設計「錢錢龍遞家」紅包袋、「福氣龍遞家」春聯，同樣以俏皮的諧音祝福大家有滿滿的錢與福氣留在家中。

信義房屋此次推出多達五款獨家設計春節小物，自1月20日起可至各分店免費索取，數量有限、贈完為止。除此之外，信義房屋推出春節線上小遊戲「信福龍龍來」開運刮刮樂，即日起至2月29日止，參與就有機會將立即抽iPad 、Apple Watch 雙大獎，活動網址：https://link.localbond.tw/lfB0h3 。