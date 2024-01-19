不少年輕人大嘆錢難賺，一名「洗屋師」分享，洗屋師是從日本引進的新職業，主要工作就是入住凶宅淨化房子，每個月至少可以賺45000元，而且還不用付房租，雖然條件很優渥，但要入行必須符合7個條件，包括本身要有正職工作（有勞健保）、可以忍受屍臭、每天要在房子裡面待滿12小時等，引起網友熱議。

入住曾經發生過「事故」的房子來淨化凶宅，在日本稱為「洗屋」，一名台灣洗屋師蔡先生分享，這是從日本引進的新職業，最近在台灣很夯，每個月能賺45000元，優渥待遇相當誘人，但想當「洗屋師」必須符合7條件。

蔡先生表示，首先是要有一份正職工作，每個月有勞健保，因為入住凶宅只能算兼職；再來就是要能忍受屍臭；且不能在房子裡面有黃、賭、毒等違法行為；接著則是要每天在房裡待12小時；第五點則是不能有任何債務人找上門；第六點要忍受房子大門與客廳裝有監視器；最後一點很重要，若無法住滿1年，可能被罰3倍的違約金。

被問及入住凶宅，難道都不會害怕嗎？對此，蔡先生感嘆地說「人比鬼可怕，只聽過人害人，還沒看過鬼害人。」並表示自己會入行，也是因為當初租屋給別人，租客卻在房裡輕生，導致房子瞬間變成兇宅大掉價。

神秘的職業引起網友熱議，「自由業的人，很適合兼職打工」、「這是傳說中的第366行」、「這工作很讚，可以省房租」、「每天12小時不容易欸」。