悠遊卡公司為持續維持創新動能，首次舉辦「智慧悠遊、超算未來 悠遊AI創新日」，與台智雲AI超算加速器合作邀請5家新創公司，和公司內部同仁探討如何發揮悠遊卡公司龐大數據及場域的優勢。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，目前悠遊卡公司每年使用卡數約2000萬張，每月使用卡數約1000萬張，悠遊付會員近300萬，悠遊卡及悠遊付全台支付點有43餘萬。

他指出，隨AI及數位科技的發展日新月異，悠遊卡公司因擁有全台8成以上的交通運輸數據，加上悠遊卡及悠遊付的消費數據，如何發揮數據力是未來悠遊卡推出創新服務的基礎，也是悠遊卡的優勢。

他說，舉辦「悠遊AI創新日」，是希望藉由和新創公司交流，激發同仁創意，共同思考如何對消費者推出更優質且個別化的服務、優化公司內部的作業效能，以及如何對全台數十萬家特約商店提供更多的行銷服務，藉由廣納新創技術，提升悠遊卡及悠遊付的應用服務。

林志盈表示，運用AI及最新科技擴大服務整合，積極發展悠遊卡、悠遊付卡付整合的多元應用，是未來悠遊卡公司發展的重點。「悠遊AI科技日」只是持續推動創新的第一步，未來會持續邀請各種不同領域的新創公司，藉由交流合作，探索未來更多的創新功能及優質服務。