陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙因《還錢》培養出好交情。（甲上娛樂提供）

動作喜劇片《還錢》集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁等超強卡司，最新搶先看片段今公開演什麼像什麼的吳慷仁化身銀行企業家，號召全民響應集資發大財，特別的是，他以特殊ABC口音、中英文夾雜的喜劇方式來演出，令人眼睛為之一亮，導演王鼎霖透露當初是親自拜託交情深厚的吳慷仁來特別演出，更大讚他的感染力強大，「只要他一開口，大家就大笑！」

《還錢》為《第九分局》新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔強強聯手的劫盜動作喜劇電影，劇情圍繞在陳柏霖領軍的「4名大盜」竊取吳慷仁經營的萬喜銀行10億元鉅款，卻遇上黑吃黑，引發一連串驚險刺激卻又笑料百出的「搶錢容易還錢難」故事。

導演王鼎霖透露當初選角時考量到竊盜集團陣容非常華麗，「必須找一個能夠與他們相抗衡的勢力，就拜託慷仁來幫我。」導演與吳慷仁討論後設定該角色是一個裝逼的富二代，故意用特殊ABC口音和一些小動作來展現自以為是的高級感。王鼎霖十分感謝吳慷仁情義相挺，「這個角色其實不好發揮，對慷仁來講是另一種挑戰。整個過程很有趣，大家都會忍不住去學他，是很特別的感染力。」

聊到創作源起，導演表示一直很喜歡劫盜片，與共同編劇的夥伴靈機一動：「大家都是偷錢、偷畫、偷鑽石，如果把東西還回去，是不是會蠻有趣的？」加上寫劇本時正逢疫情，全世界氛圍低迷，激發出他想拍一部劫盜題材的賀歲電影，讓大家在疫情解封後攜家帶眷到戲院大笑，便以「搶錢容易還錢難」為主軸延伸發揮。到了拍片現場，主創團隊們再透過即興演出，共同腦力激盪，導演笑說這是一個「集體創作」的過程，像是竊盜集團的團名「4名大盜」、粵語台詞「直搗黃龍」等等，都是在片場與演員撞擊出來的火花。

至於竊盜集團的首腦，無懸念由男神陳柏霖擔綱，導演認為陳柏霖除了帥氣聰明，最重要的是具備了「睿智」的特質，能夠冷靜分析並制定策略帶領團隊行動，讓成員心服口服，導演王鼎霖說：「不管是戲裡戲外，柏霖都是這個團隊的領袖，而且毫無架子，除了提供很多idea，也跟大家互丟梗玩出新花樣，在他帶領下，我們很和樂完成拍攝，很感謝他。」陳柏霖也說：「導演會一直跟我們討論現場每一場戲，大家想要做什麼？加什麼會更有趣？很像是Party的感覺，在現場大家都放輕鬆來玩。」

林哲熹笑說：「導演都挑戰這種一般人不太會挑戰的題材，娛樂性很強！」李銘忠表示：「這真的是一個很好的環境，大家可以互相影響，互相吸收交流。」蔡凡熙說：「大家都是很有經驗的演員，一上戲就能自由地演出，我覺得很棒！」蔡思韵連劇組放颱風假都嚷著想上班，甚至在個人殺青隔天還到片場充當服裝小妹，幫大家別麥、辛苦工作12小時，最後跟全劇組一同殺青，導演透露：「Ceci（蔡思韵）本人私底下很Chill、很愛開玩笑，她也很進入這個角色，片中很多可愛的模樣跟以往銀幕形象完全不一樣。」片中何思靜飾演蔡思韵的銀行同事兼閨密，2人也有許多逗趣互動。

《還錢》將於2月8日農曆春節檔全台上映。