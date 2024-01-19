蔡衍明愛心基金會19日送愛到橫山，神旺控股總經理蔡紹云（中）也送上紅包及滿滿祝福給橫山鄉親。（邱立雅攝）

蔡衍明愛心基金會19日到橫山，結合公益青年下鄉送愛，與在地鄉親攜手做紅粄同樂。（邱立雅攝）

蔡衍明愛心基金會2009年起發起「公益青年送愛下鄉趣」公益活動，19日來到新竹縣橫山鄉，邀敏實科大合作與鄉親一同手作紅粄。蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫強調，年輕人對時事流行的選擇很多，行孝與公益這兩件事則是永恆不變。與新竹縣有深厚淵源的神旺控股總經理蔡紹云也特地與長輩們同歡，並送上紅包祝福大家健康旺旺、福氣旺旺。

「有量就有福、有願就有力。」新竹縣副縣長陳見賢首先感謝旺旺集團十數年來在新竹縣投入可觀金額，照顧新竹縣民，雖然新竹縣儲蓄率全國第一，但仍有許多需要照顧的人，非常感謝蔡衍明愛心基金會照顧需要幫助的人。

橫山鄉長張志弘也代表鄉民感謝蔡衍明愛心基金會來到橫山，16年來投入數千萬照顧大眾，面對需要幫助的民眾，政府能力有限，也多虧民間力量協助，讓偏鄉地區鄉親得到很多資源，尤其在年節期間能過個好年。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫指出，2009年起，基金會每逢三節便對全台各地低收入戶、邊緣戶特別照顧，新竹縣是唯一連續合作15年的縣市，她感謝各界力量眾志成城協助完成任務。近年來基金會希望學生加入公益活動，10年前發起公益青年下鄉行動，強調不能忘記行孝及公益兩項重點。

徐海倫表示，推廣行孝讓學生在社區內多接觸長輩，回家孝順父母，對長輩之間也較親近。參與公益則是讓學生進入社會後，能夠服務社會，有能力推己及人。此次由於蔡衍明董事長人在上海，無法親自探問鄉親，便特別請大女兒神旺控股總經理蔡紹云來問候鄉親，展現對新竹的重視。

敏實科大學務長吳仁明感謝蔡衍明基金會15年來毫不間斷的照顧，曾有學生家道中落，全家愁雲慘霧，但在蔡衍明基金會協助之下，讓這個家重新站了起來，學生的成績也從吊車尾到現在名列前茅。敏實科大餐飲系學生陳雅涵表示自己是第2次參加公益青年下鄉趣行動，過去自己曾受過幫助，如今有能力便想要回饋社會、關懷弱勢家庭。