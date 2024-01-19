周五日經225指數收盤上漲497.1點或1.4%，為35963.27點；該指數在本周為上漲1.09%。東證一部指數升17.94點或0.72%，為2510.03點，本周漲幅為0.63%。

日經在盤中一度衝高到36076點，接近周三近34年新高的36239點，但是最終沒能守住3.6萬點。

日經今年以來仍上漲了7.47%，為全球表現最好的主要股市；儘管此前有兩天連跌，但是日經仍處於「過熱」狀態。

相對強度指數(RSI)來到72.6，高於標準的70，顯示市場處於「過度買進」的狀態。

外資是今年日本股市上漲的主要推力，日本財務省本周公布的資料顯示，截至1月13日的7天裡，外資的淨資產購買量超過1.2兆日圓(約合80.9億美元)。

雪梨的Platinum資產管理投資經理James Halse說，對於單周來說，這是相當大的數字。「在過去一年的時間裡，投資人對於日本股市的興趣一直在持續增加。今年以來，隨著市場表現，這種興趣有可能還會進一步增加」。

全球最大晶圓代工大廠台積電(2330)周四表示，預計2024年營收成長率將超過20%。美國的晶片同業隔夜大漲，同時也推進日經的晶片股走高。

東京威力科創(Tokyo Electron)和愛德萬測試(Advantest)分別大漲6.03%和8.2%，各自對日經貢獻了逾百點，為推進大盤上升的最重要公司。