鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎16日遭駭客入侵，且有別於過往低調行事，為國內首次有駭客挾持網站、公開威脅，聲稱若不支付贖金，將公布機密資料。而PCB電子機械業恩德隔日亦遭遇駭客網攻，使網路資安議題再度浮上檯面。

生成式AI崛起對網安產業構成重大挑戰。三星去年初發現商業機密被不經意上傳至AI工具，且偽造（Deep fakes）技術在AI協助下愈趨高超，高度個性化的釣魚郵件已取代通用版文字，令人難辨別真偽，且AI生成速度愈發快速，搭載惡意軟體、勒索病毒的攻擊明顯增加。

根據全球網路資安領導廠商趨勢科技發表的2024年資安報告，當中指出企業需特別關注五大威脅，可見生成式AI帶來的機會與資安風險同樣巨大，網安已是企業領導者最關心的問題之一。

中租投顧總經理蘇皓毅表示，為應對駭客全天候攻擊，各國政府與企業都會投入更高預算，用於建構網路資安基礎設施，以保障企業、員工與客戶隱私。不過，企業雖意識到資安風險，但卻未做好充分準備，接下來維持敏捷並提升資安韌性，將是企業關注焦點。

據全球數據公司Statista預估，全球網路資安市場規模將從2023年的2500億美元成長至2030年的6570億美元，年複合成長率逾14％。蘇皓毅提醒，網安重要性日益凸顯，投資人在關注科技基金之際，不妨將目光移到著重資安的主題式基金。

蘇皓毅分享，網路資安產業相當重視技術創新，企業大多具備高成長性，股價波動度也較大，建議一般投資人透過主動式操作的共同基金，讓研究團隊來精選持股、分散配置，以降低投資風險。

中租基金平台整理台灣核備基金中，強調布局網路資安趨勢的基金共有3檔，包括「安聯網路資安趨勢基金」逾9成投資於美國、聚焦資訊科技類股。「百達-保安基金」逾85％布局美國、少部分配置於歐洲及新興市場，產業聚焦資安、保安服務、保安設施等。

「法盛智慧安保基金」則布局以美國為主的成熟國家，除了35％配置於數位安全外，另外6成布局在實體安全領域，涵蓋物聯網、消費、飲食、運輸、居住、工作等多元產業標的。