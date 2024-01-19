玉山國家公園臉書粉絲頁指出，民眾去年6月在塔塔加山區撿到一級保育類熊鷹的羽毛2支，標示1萬元網拍遭檢舉，南投地方法院審結依違反《野生動物保育法》判刑6月、緩刑2年，須向公庫支付4萬元。玉管處提醒，園區生物遺骸、植物果實、毬果等禁止採集，籲讓美好留在山裡及心裡。

熊鷹學名「赫氏角鷹」，全台剩不到500對，列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物，是台灣體型最大的留棲型猛禽，飛羽上三角黑斑與百步蛇紋路相似，被視為是百步蛇羽化後的聖物，因此原住民視為聖鳥，而羽毛是貴族重要頭飾，更是權力象徵，登山客在玉山塔塔加登山步道拾獲熊鷹羽毛上網拍賣遭判刑。

玉管處指出，23歲登山客去年6月在塔塔加登山步道拾獲2支熊鷹羽毛，上網標價1萬元，供不特定人下單購買，警方接獲民眾檢舉循線找到登山客並查扣2支羽毛，登山客坦承犯行，一時失慮觸法，因素行良好，依違反《野生動物保育法》意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪，遭判刑6月、緩刑2年啟自新，須向公庫支付4萬元，2支熊鷹羽毛也沒收。

玉管處提醒，基於守護國家公園自然、人文資產及原野地的保存，園區內除了學術研究可申請採集外，禁止採取、販賣生物遺骸等標本及加工製品，連植物果實、毬果也不能攜出園區，希望留給後代有更豐富的天然環境。撿拾熊鷹羽毛已違反《國家公園法》可處罰鍰3000元，甚至觸法遭判刑。