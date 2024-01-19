台中市五權西路麥當勞天車場內，19日下午驚傳命案，陳姓女子全身刀傷陳屍車內，戚姓男子頸部刀傷送醫搶救不治，警方初步調查，兩人上周才離婚，排除第3人介入。（張亦惠攝）

台中市南屯區麥當勞停車場今（19）日中午發生一起重大命案，員工發現一對男女倒臥自小客車，二人身上多處刀傷，連忙報警求助。警消獲報趕抵，55歲陳姓女子當時坐在駕駛上，已明顯死亡，67歲戚男頸部則遭割傷、意識模糊，經送醫搶救後，延至下午約3時許宣告不治。據悉，陳女與戚男上周剛辦理離婚，昨天兩人才前往法院開家暴案，未料今卻傳出這起血案，詳細案情則仍待警方進一步調查釐清。

據了解，戚男與陳女上周剛辦理離婚，昨天才因家暴案開庭，未料雙雙今卻發現倒臥賓士車內。警消到場時，陳女已無生命跡象，另戚男則緊急送醫搶救，下午3時30分許宣告不治；至於詳細案情及原因，則仍待警方進一步調查釐清。

轄區第四分局偵查隊長江萬清表示，今天（19日）下午1點30分獲報，1輛小客停在五權西路麥當勞停車場內沒有動靜，派員到場發現55歲陳姓女子陳屍車內，車上另名67歲戚姓男子仍還有微弱氣息，緊急送醫搶救，醫院指出，戚男在下午2點02分到院，到院前已無生命跡象，經醫療團隊積極搶救後仍宣告不治。

警方聯繫死者家屬（左）到場，協助釐清案情。（張亦惠攝）

警方初步調查，陳女與戚男原本為夫妻關係，有家暴狀況，上周簽字離婚，昨天才開家暴審理庭，今天上午8點多，兩人一起開車進入麥當勞停車場，下午1點多店員發覺該輛車停太久，上前察看，發現有2個人倒臥在內嚇得報警。

警方表示，陳女臉部、側頸、胸部均有刀傷；戚男頸部有刀傷，現場有查獲1把沾有血跡的水果刀，研判為凶器，依據現場跡象及調閱監視器畫面，初步排除有第3人介入，目前已通知兩人的小孩到場協助調查，至於案發過程目前仍在調查釐清。