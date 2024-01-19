台灣高雄鋼雕大師劉丁讚的工廠遭人闖入竊走8只鋼雕龍及2具飛機引擎，價值超過2000萬元，員警研判竊賊會再返回，於是埋伏現場，18日果然見江姓竊賊重返現場，將他逮捕送辦，警方陸續於今日追回多數失竊藝術品，不過均已成廢鐵，劉丁讚看見難過表示，2年多心血全都沒了。

警方透露，藝術家劉丁讚平日居住台北，存放藝術成品或半成品的高雄市大樹區井腳路工廠，平日由住在高雄的兒子看管，劉丁讚兒子17日中午前往父親工廠，赫然發現裡面的雕龍成品、白鐵製品的半成品及2具飛機引擎全部被偷走了，初步估計損失超過2000萬，於是立即向警方報案。

由於該工廠位於偏僻地區，附近幾乎都是鳳梨田，平時人車稀少，附近耕田民眾表示，一周前曾有陌生車輛進出過，劉丁讚的家屬為了避免失竊作品被當成廢鐵販售，因此將失竊作品照片po到網路，呼籲大家要注意，千萬不要買到贓物。

由於賊偷走了大型創作物品，工廠內仍遺留了大量的白鐵、鋼鐵製品，警方研判竊賊根本不識貨，極可能會折返拿走其它物品，昨天上午現地埋伏，將江姓竊賊圍捕逮獲。

據悉，江嫌將鋼雕龍等半成品破壞後載去變賣，警方陸續追回部分鋼材，並協助運送載回至劉丁讚的工廠，由於目前主要找到的是製作藝術品的鋼材零件，劉丁讚看見變成廢鐵，直呼2年多的心血就這樣沒了，心裡覺得很難過。

至於失竊已完工的藝術品鋼雕龍尚未找回，劉丁讚說，作品怎麼可能憑空消失？只希望未來能夠找回來。