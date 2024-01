即將欣迎35周年的美國NBA奧蘭多魔術隊(Orlando Magic)日前宣布,將會退休傳奇中鋒「俠客」歐尼爾(Shaquille Rashaun 'Shaq' O'Neal)的32號球衣背號,向這位4屆總冠軍及籃球名人堂成員致敬。歐尼爾不僅是NBA史上知名度最高、成就最卓越的球員之一,更以球場外多采多姿的生活成為超越體育界的文化偶像。出身微寒的歐尼爾如何從貧民窟中的少年一步步成為職籃選秀狀元,繼而成為迫使NBA不得不變革防守規則的籃壇神話?現正效力於P. LEAGUE+新北國王的林書豪,同樣以精彩事蹟感動且影響了無數人。他如何打破刻板印象,從只有零星上場機會的菜鳥成長為紐約尼克隊(New York Knicks)先發陣容,掀起風靡全球的「林來瘋」熱潮?NBA賽季正如火如荼展開之際,Discovery頻道同步推出《林來瘋傳奇38 At The Garden》、《俠客歐尼爾全記錄Shaq》系列節目,記錄這兩位美國職業籃壇傳奇如何從無人看好的境況中逐一實現夢想的精采故事。1月21日星期日晚間9點首播的《林來瘋傳奇38 At The Garden》、以及1月28日起每星期日晚間9點首播的《俠客歐尼爾全記錄Shaq》,看看這兩位改變籃壇、影響世界的巨星,如何打出最振奮人心的不朽傳說。

每個籃球世代都有幾位創造歷史的人物,「俠客」歐尼爾絕對是20世紀末最耀眼也最具魅力的籃球明星之一。1992年進入NBA後隨即獲選當年度最佳新人王、生涯4次奪得NBA總冠軍、3次獲得NBA總決賽最有價值球員、15次入選NBA全明星賽並三次獲選全明星賽最有價值球員、名列奈史密斯籃球名人紀念堂(Naismith Basketball Hall of Fame)與FIBA籃球名人紀念堂(FIBA Hall of Fame)……如此傲人的成就在任何人身上都足以被視為神話,對於來自貧民窟的孩子來說更像是遙不可及的夢想。

歐尼爾成長在軍人家庭,在黑白族群衝突不斷的年代,繼父菲利普哈里森充滿愛與紀律的嚴格教養對他影響深刻,也是他人生中第一位籃球教練。從小即以超乎尋常的高壯體魄顯得鶴立雞群的歐尼爾並不想與眾不同,也曾因受到歧視而差點誤入歧途,還好在繼父的導正與指引下學會計畫未來、不受出身底層的背景限制自己的可能。由於繼父工作的關係,歐尼爾一家人需時常配合移防搬家,因此運動成為他的生活重心。在駐防德國時,年僅13歲的歐尼爾認識了美國路易斯安那州立大學的籃球隊教練戴爾布朗,當時尚未展露才華的他受到激勵與支持,就此改變一生。

高中與大學時期的歐尼爾雖已靠著成熟的球技與穩健的球風大放異彩,卻常被針對,小至隊友不傳球給他、大到對手屢屢以惡意犯規攻防,這位全球最搶手的學生球員毅然決定加入職籃,也順利成為當年NBA選秀狀元,其後陸續效力於奧蘭多魔術、洛杉磯湖人、邁阿密熱火等6支球隊,不僅以216公分的體型優勢主宰禁區、稱霸籃壇近20年,還成為知名饒舌歌手與節目主持人。歐尼爾的時代並未因退休結束,傳奇之路仍以熱血與決心持續推進中。

2012年2月4日,前一晚還睡在隊友家中超小沙發上的菜鳥球員林書豪,還不知道從這一天起,他將一夕成名,成為NBA史上的現象級人物之一。在北加州長大的林書豪從小熱愛籃球,然而在多數美國人的刻板印象中,弱小沉默的亞裔美籍男孩肯定沒運動天分,最可能的出路就是成為工程師,而多數亞洲家長的價值觀也並不鼓勵打破靠讀書功成名就的框架。所幸給予林書豪最多鼓勵的,正是熱愛籃球的父親以及願意支持他夢想成真的母親,才能在雖然獲得加州年度球員卻沒有任何大學提供體育獎學金的情況下堅持籃球之路。

就讀哈佛大學時,林書豪三度入選常春藤盟校年度隊伍,NBA選秀會上卻慘遭落選,得到金州勇士隊簽約後只有零星上場機會,三次被下放至發展聯盟,賽季開打前又遭球隊釋出。就在人生谷底時,紐約尼克隊選中了他,卻只提供無保障菜鳥薪資,林書豪只能寄居兄嫂家中,而且從隊友到球場警衛都不認識他。也正是在2012年2月4日,幾乎在絕境中的他接到了經紀人的最後通牒:若當晚表現不佳,他的美國職籃之路就會就此結束。當天對紐澤西籃網隊的賽事中林書豪如有神助,個人獨得25分!其後更是與隊友一起創下7連勝的佳績,在2月10日與聯盟得分王柯比布萊恩(Kobe Bryant)領軍的湖人隊的比賽中以38分的傲人得分技驚四座,自此身穿紐約尼克隊17號球衣的控球後衛林書豪,正式掀起「林來瘋」(Linsanity)。

雖然成為現象級球星,林書豪仍以充滿安詳的正向能量持續向前、不斷努力。他的成績不僅超越隊伍球衣的顏色,更突破了亞洲人歷來的刻板印象,以行動與成就證明能夠參與同一場賽事,是因為他也擁有同等程度的膽量、自信與能力,亞洲人也能成為體壇健將、稱霸美國職籃。在種族衝突頻傳的今日,反亞裔仇恨甚至因連綿數年的全球疫情而升溫,10餘年前締造的林來瘋傳奇至今仍有許多人津津樂道,正是因為他所代表的無限可能性,持續提供激勵人心的希望與力量。