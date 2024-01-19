知名人氣女優「河北彩花」在台灣的品牌代言處女作，獻給火星生技旗下的武倍系列產品。業者宣布，自1月15日起至3月31日止，在官方授權通路購買火星生技旗下的武倍系列產品，有機會獲得暗黑寫真，甚至與女神近距離接觸。

在產品代言拍攝完畢後，河北彩花表示非常開心，她感受到火星生技的友好與熱情，並希望未來能夠繼續合作，她坦言沒有想到在台灣工作可以受到如此細心的照顧，覺得相當的溫馨，並表示感激。

業者指出，該活動需購買旗下武倍系列產品，並在官方LINE進行登記抽獎，將有機會取得河北彩花的暗黑寫真桌曆或掛曆（每款限量各2入）。此外，1月至6月期間，每月將抽出2張訂單，得主將獲得河北彩花親筆簽名的拍立得，擁有與女神更近距離的難得機會。

業者也透露，河北彩花將於情人節前後，在社群平台上將與粉絲有神秘互動，為情人節增添更多精彩的元素，她表示透過這次的互動，將與台灣粉絲們建立更緊密的連結，分享愛與歡樂給粉絲們。