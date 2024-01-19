柯文哲在2024大選前，表示「海水退了就知道誰沒穿褲子」，並痛批多家民調是假民調，民眾黨更是極為信任內參民調「求真」；選後則表示，是年輕族群投票不如預期，才會與先前調查不符。對此，資深媒體人陳揮文忍不住拿黃珊珊過去說的，「讓賴清德當選才是真正的罪人」一席話，反問「現在誰才是罪人？」

針對民眾黨內參民調與開票結果出現明顯落差，《美麗島電子報》董事長吳子嘉回應，不是打壓，是所有媒體都是同樣趨勢；《關鍵時刻》節目主持人劉寶傑更是怒轟，民調須符合科學根據，民眾黨為了勝選打破社會專業，「我覺得是惡劣卑鄙無恥，下流的行徑！」

陳揮文昨（18）日在節目《新聞大白話》指出，柯文哲跟媒體為敵，跟兩大新聞台開幹拿26.46%，然而選前黃珊珊公布的封關民調，對比下來，只有柯文哲有準，「黃珊珊你公布什麼封關民調，笑死人了，媒體可以把民眾黨內參截下來，下次遇到柯文哲給他看，問問他這到底什麼民調。」

對於這次選戰檢討，民眾黨需要開什麼會？陳揮文奚落，難不成要開民調檢討會。此外，陳還提到，黃珊珊在選前曾說過，「讓賴清德當選誰才是真正的罪人」，那現在誰是罪人？黃講話這麼難聽，現在誰是罪人？

陳揮文表示，「今天柯文哲很多事情沒有交代清楚，然後還有369萬票投給他，難道我要把369萬人都罵一遍嗎？不要啦！」陳強調，自己沒有要跟369萬人的白營支持者為敵，投柯文哲是他們的選擇，但我們對政治人物的標準，要對藍、綠、白一樣公平。