公立及非營利幼兒園暨教保服務中心登記、抽籤及報到期程。（黃敬文翻攝）

113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心，將於5月27日上午9時至5月28日下午5時開放線上登記，各園將於5月29日下午3時至3時30分進行抽籤；北市教育局表示，家長於抽籤結束後，從5月29日下午3時30分開始至5月31日下午4時止皆可進行報到作業，較去年延長半天。

教育局表示，113學年度台北市將增加公立幼兒園12班、非營利幼兒園9班，公立幼兒園總共核定招收1萬8116名幼兒、非營利幼兒園則招收6754名幼兒，提供家長平價、優質的教保服務

113學年度本市招生仍採線上、一階段辦理，將於「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站進行招生作業；招生對象為年滿2歲至入國民小學前之適齡幼兒，除須設籍本市外，欲報名公幼者，幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

為利家長即時得知登記狀態，e點通網站於招生期間設有 「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，資訊更透明公開，除此之外家長也可以利用線上查詢功能得知抽籤結果並辦理「線上報到／放棄」及獲得線上繳費資訊等多項便民e化作業服務。

教育局指出，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記台北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心以各1園（中心）為限，抽籤後倘同時錄取台北市市公立幼兒園及非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限於1園（中心）報到。

教育局強調，另請家長留意幼兒園補件通知，登記上傳之相關資格證明文件如未完備，家長也可透過線上方式，自5月27日上午9時至5月29日下午2時前期間進行補件作業。