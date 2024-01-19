無黨籍台東區域現任立法委員劉櫂豪2024選戰落敗，無法順利連任，他今天在傳廣路服務處舉辦感恩茶會，宣告服務處退租，他強調仍會留在台東，會以不同方式與鄉親保持互動。

劉櫂豪感謝支持者這12年來的支持與鼓勵，一一與眾人握手致意。他說，會繼續留在台東，如果民眾有需要，在他的法律專業上會給予協助。感恩茶會上，退休公務員、大學教授及地方鄉鎮支持者都到場，也關心劉櫂豪的下一步。

眾人關心劉櫂豪未來動態，劉櫂豪回應，10多年來都投入公共事務上，對於家庭、自己沒有給予太多時間，因此他要先休息，利用這段時間到台東縣走走親自向支持者表達謝意，「剛選完先過日常生活，至於下一步，交給鄉親和選民決定」。

2024台東區域立委選舉，民進黨因賴坤成和劉櫂豪分裂，兩人雙雙落馬。劉櫂豪服務處今天起退租關門，強調會留在台東。

而同樣落敗、同樣留在台東的對手賴坤成則說，他的服務處大門一直都是敞開的，大家同在政治路上打滾了這麼久，願意與劉櫂豪聊聊。