去年受到歐美二大市場貨幣政策緊縮，導致螺絲需求減弱影響，台灣外銷螺絲由盛轉衰，全年外銷量只達到127.54萬公噸、年減23％，累計外銷金額為47億7,324萬美元、年減24.89％，外銷量呈現連2年衰退情況。展望今年，業界認為，近來伴隨國際鋼市好轉，加上歐美通膨壓力減輕及降息露曙光，預期需求將會好轉，台灣外銷螺絲成長有望。

伴隨歐美景氣好轉,今年外銷螺絲露曙光。(圖片來涼/中鋼、聚亨提供)

業界透露，台灣外銷螺絲去年12月出口量重回10萬公噸以上，且出口價格也反轉微漲，累計去年出口量達到127.54萬公噸，較前年大減逾23％，且出口價格也同步下跌1.9％，呈現連續2年外銷減量，但價格卻自前年的歷史新高轉跌走勢。

根據調查，螺絲去年出口最大量是1月的12萬1,814公噸，但2月份就萎縮到9萬7,207公噸，創10年3個月來的新低量，惟11月回升到9萬9,795公噸之，12月又來到11萬1,887公噸，較前年同期減少3.88％，較11月大增12.1％。

另螺絲去年10月出口量為9萬5,627公噸，成為去年單月次低，亦即12月不僅已連續兩個月增加，且相隔3個月之後，重回10萬公噸以上的水準。此舉，顯示螺絲外銷出現回溫的跡象。

同時，外螺絲11月出口價格每公斤為3.61美元，創2021年11月以來的2年新低，不過12月回升到每公斤3.62美元，雖較前年同期下跌8.12％，但較11月微漲0.27％，顯見12月出口量的增長並非跌價所帶動。

在此之前，螺絲前年11月出口價格為每公斤3.98美元，創歷史單月最高，而去年1月的3.95美元，成為史上單月次高，接著2月的每公斤3.94美元，為史上第三高。

外銷螺絲累計去年出口量，共127萬5,444公噸，較前年大減23.4％，出口價格每公斤3.74美元，也較前年下跌1.93％，為價量雙跌走勢。同時，去年出口值也萎縮到47億7,324萬美元，較前年出口值的63億5,551萬美元，減少24.89％。