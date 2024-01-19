周五南韓KOSPI指數收盤上漲32.7點或1.34%，為2472.74點。交易量偏淡薄，為4.992億股，價值9兆韓元(約合67億美元)。外資買超6832億韓元，散戶和機構投資人都賣超。

受蘋果和台積電(2330)等科技巨頭強勁業績的推動，美股周四主要指數皆走高。美國銀行調高了對蘋果的評級，從「中性」上調到「買進」，蘋果股價上漲3.3%。台積電公布第四季獲利超出預期，ADR股價飆升9.8%。

在首爾股市，晶片股也提振了韓國綜合股價指數(KOSPI)。

領頭羊三星電子大漲4.2%，至7.47萬韓元。第二大晶片公司SK海力士大漲3.74%，至14.1萬韓元。

生物巨頭三星生物上漲2.67%。賽特瑞恩(Celltrion)也上漲0.74%。

但是電池股下跌。領先的電池製造商LGES下跌1.79%，至38.35萬韓元；規模較小的競爭對手三星SDI下跌0.66%。

韓元兌美元匯率收於1339.00韓元，較前一個交易日的收盤價上漲0.7韓元。