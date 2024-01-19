警方聯繫死者兒子（左）到場，協助釐清案情。（張亦惠攝）

台中市南屯區1家麥當勞旁的停車場內，19日驚傳1對男女倒臥車內血泊中，女子被發現時全身多處刀傷明顯死亡，男子同樣頸部刀傷昏迷，送醫搶救，仍因傷重宣告不治，據了解，死者陳姓女子，上周才與戚姓男子簽字離婚，今天卻相約共乘自小客在停車場內憾事，警方初步排除現場有第3人介入，已封鎖現場追查釐清案情。

轄區第四分局偵查隊長江萬清表示，今天（19日）下午1點30分獲報，1輛小客停在五權西路麥當勞停車場內沒有動靜，派員到場發現55歲陳姓女子陳屍車內，車上另名67歲戚姓男子仍還有微弱氣息，緊急送醫搶救，醫院指出，戚男在下午2點02分到院，到院前已無生命跡象，經醫療團隊積極搶救後仍宣告不治。

警方初步調查，陳女與戚男原本為夫妻關係，有家暴狀況，上周簽字離婚，昨天才開家暴審理庭，今天上午8點多，兩人一起開車進入麥當勞停車場，下午1點多店員發覺該輛車停太久，上前察看，發現有2個人倒臥在內嚇得報警。

警方表示，陳女臉部、側頸、胸部均有刀傷；戚男頸部有刀傷，現場有查獲1把沾有血跡的水果刀，研判為凶器，依據現場跡象及調閱監視器畫面，初步排除有第3人介入，目前已通知兩人的小孩到場協助調查，至於案發過程目前仍在調查釐清。