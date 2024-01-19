台中市厚野生技公司為回饋社會，提倡教育公平，今天在彰化縣和美鎮大榮國小舉辦小天使愛心計畫，他們直接在校園裡辦豐盛的buffet，讓師生吃到飽，還頒發300元禮券獎學金及舉辦團康活動，讓200多名考完期末考的小學生度過難忘的休業式。

厚野生技成立於2018年，由華裔英國人Felice Hung和熱愛本土香火文化的夫婿Frank Lin和共同創立，長期重視社會責任，特別注重教育事業發展。他們除在社群用多媒體介紹台灣廟廟宇文化，也注意教育等議題，曾至南投單親家庭、台中光音育幼院舉辦關懷幼童計畫。

厚野生技公司Frank Lin力邀「董事長集團」、笠川日本料理到大榮國小舉辦小天使愛心計畫，今天是該校考完期末考，準備放寒假前的休業式，全校師生都期盼不已。

今天的活動以豐盛的buffet開始，主辦單位也同時讓學生們學習用餐禮儀，活動的最後由「董事長集團」、笠川日本料理董事長劉語蓁發送參加的學生每人300元的全聯禮券，讓孩子們提前感受過年歡樂的氣氛，期許孩子們能憑著這股暖意，砥礪自己成為品格優秀的人。

連繫促成今天這場暖心活動的縣議員周君綾表示，感謝厚野生技公司團隊來到大榮國小散播歡樂、散播愛，都會與鄉鎮有城鄉差距，都會區的學校資源比較多，但和美的小學校大榮國小的學生很少有機會享用飯店級的自助餐美食，這場活動對很多學生來說是第1次體驗！

「太幸福了！」六甲的林同學說，這次的活動很讚，法蘭克叔叔準備好多好多的美食，並說下次會有巧克力噴泉冰淇淋吃到飽，希望在6月畢業之前，能再來1次這種活動。大榮家長會長謝嘉村指出，孩子就學路上因為有愛的陪伴，才更能堅強、朝氣蓬勃的向前邁進。