交通局向侯友宜說明未來停車場監視器監控情況，讓治安零死角。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（19）日前往新莊幸福立體停車場視察整體工程，該停車場工程經費獲前瞻補助7500餘萬元，預計本月底完工、5月正式啟用。侯友宜表示，上任5年來，新北市總計新建啟用97座公有停車場，數量在全國數一數二，未來還會繼續蓋下去，提供給市民更方便的生活。

新莊幸福立體停車場緊鄰新北捷運環狀線幸福站，侯友宜表示，上任5年以來，蓋了26公里、26座捷運站，因此捷運站周遭要好好利用，除了蓋商場以外，最重要的就是蓋停車場，目前這個停車場正在申請使用執照，未來可以提供通勤族解決使用交通工具的轉換，讓大家可以充分利用環狀線。

侯友宜說，新北市這5年來蓋了97座公有停車場，增加了1萬8000個汽、機車停車格，其中光立體停車場就蓋了19座，而市府不斷蓋停車場，就是希望在大眾運輸方面以及私人載具的轉換時，可以有一個好的停車空間，不會造成交通阻塞，讓人民生活更方便，新北也是全國停車場數一數二蓋最多的，未來還會繼續蓋下去。

另外，侯友宜也提到，捷運站上方還可以有4個樓層的面積可以充分發揮使用，未來如果要做其他使用，將與附近的所有民意代表以及居民溝通，如何充分利用來帶動周遭的環境、經濟活動以及市民的活動，同時提升通勤量，這才是最大的目標。

交通局長鍾鳴時指出，捷運幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬元，前瞻補助7532萬元，為地下1層、地上4層，共有109格小型車位、423格機車停車位，雖2021年動工時遭遇疫情、缺工缺料，導致工程進度稍受影響，不過目前工程進度持續趕進，力拼在5月啟用。

交通局補充，新北市前瞻停車場核定25案，目前總計完工13座為全國最多，市府有信心及決心持續推動停車場建設，交通局網站資料也隨時如實更新，資訊公開，持續為市民打造最優質的停車環境和服務。