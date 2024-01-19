立委選舉都結束了！但澎湖縣湖西鄉兩名昔日政治立場都挺綠的同窗，疑因此次立委選舉各挺藍綠候選人分道揚鑣，而在18日警友會尾牙餐敘現場敬酒時當場爆發口角和肢體衝突，遭毆傷的還心有不甘去驗傷，並於今（19）日早上直接到地檢署按鈴控告對方傷害。

無端遭捲入的澎湖縣政府警察局新任局長李名昌，因率同各警分局長、幹部及派出所主管都與會，因此在今早臨時會上被議員歐中慨點名提出質詢。李明昌說，他是在離開餐會後才知道，至於被害人今日上午已經到地檢署按鈴申告，由檢方受理偵辦。

澎湖縣警友會每年底都會定期召開會員大會，18日晚就是在馬公順成餐廳舉行後兼尾牙餐敘，席開30餘桌。除警友會會員代表、站長和顧問等幹部都出席外，警局由上到下各主管幹部，包括承辦也收受邀與會。包括很少出門應酬的立委楊曜，也與縣議員許國政、許育愷等人是座上賓。

據了解，爆發衝突的兩人是同學，也住湖西鄉，長期都是綠營支持者。但此次身兼警友會顧問的李姓車行老闆，因前湖西鄉長吳政杰代表國民黨角逐立委，在為鄉不為國下，轉而支持吳政杰，而與身兼警友會副站長的呂姓鄉代同學，從長期政治夥伴關係分道揚鑣。

不料，李姓顧問逐桌敬酒時，走到呂副站長這桌時，還談到這次大選，並批評起某候選人，當場引發呂副站長不快，兩人爆發口角衝突，接著呂副站長就怒揮拳打向顧問同學的頭部，旁人見狀趕緊將兩人拉開。

滿臉血的李姓顧問，隨後到衛福部澎湖醫院就醫並驗傷，並前往啟明派出所報案，不過因有喝酒加上受傷，李顧問又改口說今日再去報案，警友會及雙方友人也都介入協調，希望平息糾紛。不過，李姓顧問顯然心有未甘，今早直接轉往澎湖地檢署按鈴控告，全案進入司法程序，並且向媒體及民代曝光。

一名警方目擊者說，當場是有引發小騷動，但兩人馬上就被勸開，李姓顧問就走出門離開。因事發位置在靠大門側，距離警局長所在的舞台側主桌有些距離，因此李明昌當場並不知道。