基隆市有一名男子但該男因欠繳3萬多交通罰款，被行政執行署的「智慧扣車」定位後找到其名下豐田轎車，執行人員貼上扣車封條時他才驚醒，並一次就把欠款繳清。（法務部行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市有一名男子但該男因欠繳3萬多交通罰款，被行政執行署的「智慧扣車」定位後找到其名下豐田轎車，執行人員貼上扣車封條時他才驚醒，並一次就把欠款繳清。（法務部行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市有一名男子19日開著2年多的豐田「Corolla Sport」轎車，停在市區仁三路停車格，並在車上睡覺。但該男因欠繳3萬多交通罰款，被行政執行署的「智慧扣車」定位後，執行人員貼上扣車封條時他才驚醒，起初還拒不開門，而後警方到場勸說，男子才開門，為避免被扣車，一次就把欠款繳清。

據了解，法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處、稅務局、市警局及基隆監理站推動基隆地區「智慧扣車」，針對欠繳稅費、罰款車輛，只要發現欠繳牌照稅、燃料費、交通罰鍰車輛，就會即時通報宜蘭分署扣車處理。

行政執行官鄧順生表示，今日上午透過通報定位系統，發現積欠基隆監理站交通罰鍰3萬餘元的男子，將其名下汽車2021年豐田「Corolla Sport」轎車停在基隆市仁三路停車格，當時去找車時，發現車主正在車上呼呼大睡。

而車主發現分署人員準備張貼查扣封條時驚醒，但拒絕下車，緊閉車窗，還直呼「我什麼都不知道」，分署人員在現場與男子不斷溝通未果，雙方僵持許久，他甚至一度要駕車離開。

後執行人員報警，基市警局到場支援，在書記官不斷勸誡，員警也加入勸說，表示硬闖離開恐觸法。男子聽聞可能涉及妨害公務，態度才鬆動，才打開車門，配合車輛查封，他還將罰鍰3萬餘元全部繳清。

宜蘭分署分署長吳廣莉表示，民眾收到使用牌照稅、交通罰鍰、汽燃費、停車費等繳款通知後，必須於繳納期限內繳清，如有經濟困難，可聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，勿心存僥倖、置之不理。移送執行後，會扣薪、扣存、甚至查封愛車、不動產等，得不償失。