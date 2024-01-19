農曆春節將至，台北市長蔣萬安19日上午特地偕同空軍作戰指揮部、台北市榮民服務處、大安區公所及學府里李淳琳里長等，前往大安區芳蘭山(含公館)退舍慰問為國奉獻的榮民前輩們，致贈春節禮盒，提前拜年，祝賀長輩平安過好年，並為1月份壽星慶生，祝福長者們福如東海、壽比南山。

訪視過程中，榮民長輩們侃侃而談他們保家衛國的故事，高齡97歲的芳蘭山退舍會長蘇從晉分享他服役於空軍工程聯隊，曾多次參與台灣航空基地的興修工程，最困難且印象最深刻是外島馬公機場的修建。

95歲的壽星毛啟學伯伯，雖記憶不如以往，但仍記得他是第26期黃埔軍校生，隨政府播遷來台後，曾於金門擔任砲兵戍守台灣的往事。蔣市長除聆聽伯伯的往事，同時也關懷瞭解他們的生活所需，頻頻叮嚀長輩們要注意保暖及保重身體健康，榮民長輩們對市長親自前來探望都非常的感動，場面溫馨熱絡。

蔣萬安表示，目前台北市轄內計有10處國軍單身退員宿舍，榮民長輩平均年齡超過96歲，他們年輕時為國辛勞，以及無私無我的犧牲奉獻，建設台灣，讓國家得以富足繁榮，雖然長輩們有國防部和榮民服務處無微不至的照顧，但市府也會盡最大的努力整合市府、各單位及社會等多方資源，讓伯伯們生活的每一步都有市府陪伴，可以健康快樂地過好每一天。

此外，兵役局平時也不定期派員到各個退舍實地走訪慰問，並於三節前夕安排關懷訪視活動，使榮民前輩們充分感受到市府溫暖的關懷，實踐市府「永續共融、友善宜居」的願景。