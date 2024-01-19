任賢齊19日出席演唱會記者會。（粘耿豪攝）

任賢齊相隔3年半將於3月16日舉辦大型演唱會，也是他第一在台北流行音樂中心開唱；近日正在大陸宣傳香港電影《臨時劫案》的他，今（19日）返台出席演唱會售票記者會，問到這次台北開唱會不會邀爸媽北上欣賞？孝順的任賢齊考量爸媽年歲已高、行動不方便，表示：「我爸媽現在都很懶得來看我演唱會，我唱完就會趕回家去陪他們，在家裡唱給他們聽就好了。」

任賢齊前天還在瀋陽跑電影行程，這2天又趕回台灣宣傳演唱會，為工作忙得不可開交、2天只睡5小時，身體受得了？他坦言睡眠不足很慘，幸好意志力還能負荷。身體最慘的時候是多年前拍電影《跑馬》的那段時間，為了快速增胖到100多公斤，他拚老命地吃，身體狀況差到一度被醫生警告「你再這樣下去，就先去把靈骨塔看好吧」，連國外營養師都轟「這個人是想自殺嗎」？甚至胖到連舉辦演唱會時，任賢齊上台唱了好幾歌後，竟連歌迷都認不出是他本人，誤以為他是暖場嘉賓，相當誇張。

今記者會上，任賢齊開場即獻唱〈好久不見〉送給大家，談到這次演唱會的亮點，任賢齊賣關子透露他安排了一個「驚喜」，邀請大家進場體驗！不過他也說到這次開唱自己的心境比較不一樣，畢竟要顧慮的東西太多了，要照顧家人也要照顧好公司，現在開唱的時候也看到粉絲們也紛紛成家立業、帶著另一半或小朋友來看他，所以希望這次的演出能更貼近大家的生命故事，像是陪伴彼此成長一樣。

此次開唱，有別於上次《齊跡》演唱會，不僅規模升級，節目編排與舞台製作也將重新設計；至於歌單安排？擁有無數經典曲的他坦言傷腦筋，「挑歌確實不容易，所以有些歌會精簡、多唱幾首，但我很幸運自己的歌路沒有被定型，有很多風格的作品」。還是乾脆唱到罸錢？他笑回：「以前被罸過，但怕唱太久大家會累。」考量經濟效益與歌迷生理現象，會控制好在最剛好的時間點結束演唱會。