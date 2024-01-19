大部分的人一旦被冷落，就會慢慢失去興趣，或是識相地不再打擾，不過微博運勢專欄點名3星座天生反骨，另一半對他們越冷落，反而能成功勾起他們的注意力，變得越來越黏人，很吃欲擒故縱這一套。

▍射手座

射手座的思維模式和常人不太一樣，對於那些積極示好、獻殷勤的人總是興致缺缺，反倒是態度表現得越高冷的人，越能激起他們的挑戰慾。如果想追求射手座，就不能追得太緊，適時地拉開距離，反而能勾起他們的好奇心。

▍天蠍座

天蠍座在愛情中的控制慾和占有慾很強，希望另一半能圍著他們打轉，但他們卻不見得事事以對方為重，直到覺得另一半的態度漸趨冷淡，天蠍心中才會警鈴大作，變得更加關照對方的情緒和日常生活，最怕另一半要捨棄這段感情。

▍水瓶座

許多情侶在一起後恨不得整天黏在一起，但水瓶座偏偏反其道而行，需要一定的時間和空間獨處，太過黏人的另一半反而讓他們避之不及。同理，如果越冷落水瓶，當他們一個人待夠了，就會主動回到戀人身邊，他們最愛的是一個掌握分寸感的伴侶。