美國航空貨運公司亞特拉斯航空（Atlas Air）本週五（19）表示，一架編號5Y95號波音747-8（B748）貨機自邁阿密國際機場起勒不久後發生發動機故障，民眾拍下拖著火焰畫面十分駭人，所幸平安降落。

綜合《路透社》（Reuters）、英國《Market Screener》即飛航資訊網《Flightaware》19日報導，這架貨機於當地時間18日（四） 晚間10點11分自邁阿密國際機場起飛，發生異常後約半小時後於11點03分平安返回降落。

亞特拉斯航空發表的聲明表示：「機組人員遵循了所有標準程序 ，並且安全地回到邁阿密國際機場。」

公開飛航資料網站《Flightaware》顯示，這架貨機是一架波音747-8，具備4臺通用電力的GEnx發動機提供動力。邁阿密機場告訴《路透社》，機場消防隊表示無人受傷。波音、美國聯邦航空局和通用電氣目前沒有回應媒體的提問。

1月5日，一架阿拉斯加航空公司的波音737 MAX 9客機在從俄勒岡州波特蘭起飛後不久機身部分受損緊急著陸，自此波音公司一直陷入危機，這個事件促使美國聯邦航空總署（FAA）將暫時停飛171架飛機進行安全檢查。