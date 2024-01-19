台北市消防局於今19日下午14時，舉行119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／消防局提供）

台北市消防局於今19日下午14時，舉行119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，金龍獎是台北市消防工作的最高榮譽獎項，消防局從3千多名消防、義消同仁中，遴選出30位在工作上表現優異的同仁，由蔣萬安市長親自頒獎。

蔣市長還特別表揚消防局在救災救護方面的努力，急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，112年康復出院人數高達171人，為歷年最佳績效，並於112年在眾多亞洲機構中勇奪亞洲EMS「最佳機構獎」，為我國首度獲頒EMS國際獎項。

另外，消防局為強化救災通訊效能，蔣市長在消防節慶祝大會上主持「智能強韌無線通訊系統」啟用典禮，搭配在112年榮獲行政院第6屆政府服務獎-數位創新加值獎及IDC 2023亞太區及臺灣區未來企業大獎-智慧城市-最佳數位政策獎的「119高效能勤務派遣系統」，救災救護效能將全面提升。

蔣市長表示，為充實消防人力、完善勤休制度，台北市持續朝消防服務人口比1：1000努力，也期勉消防局所有同仁「以市民為核心、以民意為依歸」，展現消防員「勇氣、友善、親民、效率」的精神，積極導入AI智能科技及消防應用，以打造快速、有效的消防救災救護服務，為市民創造宜居安全、健康智能城市，有效守護台北市民的生命財產安全。

蔣市長特別感謝去年協助推動消防市政有功的民間團體代表及善心人士，包括：松山慈祐宮、台北葫蘆寺、松山慈惠堂、艋舺龍山寺、台北市臺灣省城隍廟、福景宮、九府仙師普惠堂...等56個民間團體及善心人士；以及長期協助市政工作推動的台北市消防之友會及台北市消防協會等。112年慈善團體及善心人士愛心捐贈的救護車、消防車、各式救災救護裝備器材及訓練經費等，高達1億768萬餘元。

最後，蔣市長祝福所有的消防同仁119消防節快樂，也祝福與會貴賓、義消夥伴，新春佳節愉快，並期許消防同仁持續堅守崗位，守護市民平安過好年。