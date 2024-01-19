監察院昨舉行2023年度工作檢討會議，民眾黨立委黃國昌今嗆，「如果真心要檢討，那就請監察院先回答，賴清德財產申報不實，到底什麼時候要處理？」監察院則回擊，監察委員依憲法獨立行使職權，籲請各界尊重監察委員獨立行使職權空間，對於公職人員財產申報，監察院一向依法查處。

黃國昌說，媒體朋友問他，如何看待昨天監察院所召開的年度檢討報告？他聽了著實嚇一跳，因為去年底的「經驗」，讓許多到監察院抗議的朋友以為這個單位根本沒有在運作，沒想到竟然還會「檢討」。

黃國昌指出，看了一下新聞稿，只覺得非常可悲。先不論自家院長陳菊不僅出入富商招待所、違法去高雄輔選時還帶著立法院專供酒，怎麼好意思說「就任後嚴謹自持，堅守職責」？由監察院自己公布的數據，「核派調查案件」計317案，扣除正副院長，其餘27個監委一個人平均一個月調查不到1案！這種單位每年花納稅錢超過10億，是在開什麼玩笑？「如果真心要檢討，那就請監察院先回答，賴清德財產申報不實，到底什麼時候要處理？」

監察院強調，監察院年度工作檢討會議係每年例行性院務工作，就監察院各單位一年來工作概況、未來核心工作目標，及檢討改進等提出報告及討論。2023年監察院收受人民書狀1萬6418件（近8年來每年提升，足見監院為人民冤屈重要出口），需進一步查處的案件為2156件。收受人民書狀中，司法及獄政類達6145件、其次為內政及族群類3951件、第三係教育及文化類1467件等，均為民眾首要關心議題。

監察院表示，監察委員行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效，監察委員職權除收受處理人民陳情書狀、中央與地方巡察、立案調查、提出糾正案、彈劾案與糾舉案，參與相關委員會的審查、運作、調查報告提出後之後續追蹤，以及參與國家人權委員會、公職人員財產申報審查運作等；其中調查案件涉及專業、案情難易與調查作為等複雜因素，自難僅憑調查案件數為監委職權行使績效之評價標準。

監察院指出，針對部分人士指控「賴清德副總統財產申報不實，到底什麼時候要處理？」一事，監察院前已於2023年12月28日發布新聞稿說明，且該案已進入程序中。對於受理財產申報各項業務或申報不實之檢舉案件等，監察院一向會依法處理。

監察院強調，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，而監察院如同陳菊院長昨日所言，勉勵在新的一年能夠賡續精進作為，面對新的挑戰與議題，本屆委員在未來近三年的任期共創新局，賡續強化推動人權保障工作，讓監察院職權功能更貼近人民需求，充分發揮監察職權功能，作弱勢人民的靠山。