2024立法院將三黨不過半，過去民進黨政府靠國會過半護航的優勢不再，未來朝野攻防及立法院新任正副院長之爭，引發外界關注，而國民黨準立委韓國瑜已表態爭取國會龍頭。對此，前立委郭正亮表示，韓國瑜若當上院長一定要立威，要讓行政院長陳建仁和各部會乖乖回答，敢囂張在野黨立委就罷審預算，「看你要不要跪著來求」，這也是讓賴清德未來的部會首長看到，敢來立法院裝死會直接讓他死。

郭正亮今(19日)在政論節目《新聞大白話》表示，過去民進黨的行政院長和各部會首長敢囂張，是因為民進黨立委過半，蔡英文政府執政8年，立法院都過半，讓台灣民主嚴重倒退，因為他們有恃無恐。

郭表示，若執政黨國會沒過半，行政院長還敢囂張回應總質詢，在野黨的立法院長可以立刻停止開會，後面的會都不用開、各部會預算也都不用送了，接下來要是衛福部長薛瑞元等部會首長敢囂張，在野黨立委就罷審預算，「看你要不要跪著來求」。

郭正亮指出，民進黨執政8年已經囂張到不知道甚麼叫制衡，如果韓國瑜當上立法院長，一定要立威，立「國會多數」的威，像總質詢就要對行政院長陳建仁講規矩，要求各部會乖乖回答，否則法案、預算通通罷審，這才能立威。現在還是蔡英文任內的最後一個會期，還沒換賴清德上任，國民黨做為有54席泛藍立委的在野黨，現在就要立威讓賴清德以後的部長看到，「敢來立法院裝死，裝死就直接讓他死」。

至於民眾黨，郭正亮也強調，要立「小黨團結」的威，如果8席立委不能團進團出就毀了，所以黨主席柯文哲要立威，黨紀要空前嚴厲，在黨團會議直接下令「誰敢跑票，立刻開除遞補」，這才能真正立威，如果柯連這都不敢做，那就算了、不用選了。