南投縣91歲老翁平時騎腳踏車外出，甚至下田工作，近日覺得胸悶、呼吸急促，連睡覺都無法躺平，就醫檢查發現心跳過慢，1分鐘僅30餘下，僅常人的1／2至1／3，致嚴重肺積水，經心導管室施予心臟節律器置放手術、藥物治療，術後2天出院，繼續騎腳踏車趴趴走。

衛福部立南投醫院指出，91歲曾姓老翁連日來胸口越來越悶，走2步喘個不停，說話很費力，連睡覺都無法躺平，嚴重影響生活，就醫檢查發現心跳過慢，正常人休息時的心跳為每分鐘60至100下，老翁每分鐘心跳僅30餘下，心臟打出的血液輸出量不足，導致嚴重肺積水，心電圖顯示為完全性房室傳導阻滯。

支援南投醫院的馬偕紀念醫院心臟內科醫師林長逸表示，心跳過慢可能出現頭暈、頭痛、胸悶、呼吸急促、疲倦、全身無力等症狀，嚴重恐引發急性腎衰竭、休克，若沒有即時就醫容易猝死危及生命。

林長逸說，大部分心跳偏慢的人屬於竇性心律，若血壓正常，無其他不適，事實上不用做特別處理。若伴隨房室傳導阻滯和病竇症候群等病理性問題，建議放置心臟節律器，節律器能自動偵測病人的心跳，並輔助心臟跳動，讓輸出量足夠全身使用，但每半年得回診追蹤節律器狀況。

老翁植入心臟節律器後，輔以藥物治療，胸悶、呼吸急促等不舒服症狀大幅改善，術後2天已經出院，又繼續騎腳踏車到處晃。

南投醫院感謝衛福部及南投縣衛生局強化偏鄉醫療，今年度由馬偕紀念醫院3名心臟內科醫師常駐支援，元月由心臟內科主任蔡政廷率領醫師林長逸、蔡佳伶提供醫療支援，不到半個月南投醫院已完成24例導管室手術，讓南投民眾獲即時且完善的緊急醫療照護服務。