香港女星黎姿（現名馬黎珈而）昔日是影視歌三棲藝人，在每個領域都有代表作，特別在電影《古惑仔》系列和電視劇《倚天屠龍記》，都令觀眾留下深刻印象。但黎姿在2008年演藝事業巔峰時，嫁給殘疾的富商馬廷強還宣布退出演藝圈，當時有人不看好還嘲笑「鮮花插在牛糞上」；黎姿近日與馬廷強罕見同框慶祝結婚15周年，她也強調這段婚姻就是她的「truelove（真愛）」。

黎姿昨（18日）在Instagram更新近況，難得曬出她與馬廷強的合照，畫面中黎姿小鳥依人的靠在馬廷強肩膀上，朝鏡頭露出非常燦爛的微笑，馬廷強狀態也保持很好，看不出兩人年紀相差15歲；原來昨日是黎姿與馬廷強結婚紀念日，她謝謝馬廷強每年都記得送上她最愛的鮮花。

黎姿罕見曬出與富尪馬廷強的合照，兩人結婚邁入第15年，她強調兩人就是真愛。（圖／摘自黎姿Instagram）

而黎姿也感性地告白，「感恩一直有你的支持和陪伴，讓我無懼挑戰向前行」，最後還特別用hashtag，強調當日是兩人結婚紀念日外，也不甩外界的唱衰，表示她與馬廷強的感情就是「truelove（真愛）」。許多粉絲在底下恭喜黎姿與馬廷強婚姻多年來都幸福美滿，都很替女神找到對的人高興。

其實當年黎姿宣布退出演藝圈照顧家人，沒多久又公開與馬廷強結婚的消息，為演藝圈投下震撼彈，兩人相差15歲加上馬廷強殘疾的身分，讓不少網友形容是「一朵鮮花插在牛糞上」；如今黎姿與馬廷強依舊恩愛如初，她的癱瘓弟更能站起來了，她成功熬過那些年不為人知的辛苦日子，令眾人佩服不已。