當家庭出現發展遲緩幼兒時，給家長帶來的是極大的失落和無助，但3歲以前接受早期療育功效是3歲後的10倍，及早接受療育以促進整體發展，是對家庭最好的協助，第一社福基金會與全聯合作零錢捐募款活動，支持早療服務，並以「行動玩具車」推廣早療觀念。

第一社福基金會表示，執行偏鄉早療服務多年，與當地居民、幼兒園及托嬰中心互動經驗中發現，無論是家長或保育員，對於早療推動仍有不少的擔心和迷思。尤其「大隻雞晚啼」觀念根深蒂固，長輩對於孩子發展落後，總覺得長大了就跟得上，這樣的迷思導致很多遲緩的孩子錯過早療黃金期，等到進入學校被察覺出問題後，發展已經跟不上同齡孩子，著實令人惋惜。

透過「行動玩具車」為媒介，以遊戲介入的方式，來發掘更多可能被忽略但卻有需要接受療育的幼兒，讓早療服務能更及時地落實介入到更多的鄉鎮。第一社福基金會執行長張菁倫說，今年的新路線將前往新竹和屏東偏鄉地區，到當地繼續宣導早療的重要性，並協助評估當地幼兒的發展，盼能不漏接需要翻轉機會的孩子。