桃園市議會議長邱奕勝以議員地方建設款挹注，改善中壢老街溪沿線6座橋梁燈光設備。（邱奕勝提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區老街溪沿線橋梁燈光設備老舊，桃園市議會議長邱奕勝建議改善並增加燈光變化，養護工程處施作老街溪沿線6座橋梁及周邊燈光美化改善工程，「點亮」6座橋梁，並增添燈光節目變化，預計在元宵節前完成並正式點燈，屆時中壢夜間將增加一處新城市亮點。

邱奕勝指出，中壢老街溪橋梁現有燈光為前桃園縣長吳志揚任內設置，時隔多年，經過風吹日曬雨淋，設備已變老舊色衰，自桃園市長張善政上任後，他即向市長建議，盼將中壢指標性的老街溪畔橋梁燈光做全面更新。

為造福市民，盡速推動工程，邱奕勝以議員地方建設款挹注此案，近日也與養工處和工程設計團隊到場會勘，他說，全新的全彩燈光非常不一樣，可以依照不同季節和節慶，有不同的燈光變化，讓民眾在老街溪畔漫步時，也有燈光秀可欣賞，另農曆過年將至，也邀市民來中壢走春享受河畔新氣象。

養工處說明，中壢老街溪沿線6座橋梁及周邊燈光美化改善案總經費約2000萬元，主要改善中正橋、中興橋、中央橋、老街溪觀景橋、新明橋及老街溪橋共6座橋及周邊燈具，工程包括橋體結構下方條燈有部分不亮及光衰情形改善，橋側欄杆條燈及矮柱燈改善等，設計上也將水岸、橋型、路口安全等光環境營造，耐久維護性、節能及燈光節目皆納入改善考量。

養工處表示，目前工程進度超前，正施作中央橋與新明橋燈具線路安裝，其餘4座已安裝完成，微調測試中，預計1月底前全數完成。2月將進入安裝後測試階段，預計2月23日前完成測試並舉行成果說明及點燈儀式，在元宵節前以美麗燈光「點亮老街溪」。