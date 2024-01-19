國道3號377.7公里處田寮路段，17日上午8時許發生一起4車碰撞車禍。（圖／警方提供）

國道3號377.7公里處田寮路段，17日上午8時許發生一起4車碰撞車禍。（圖／警方提供）

國道3號377.7公里處田寮路段，17日上午8時許發生一起4車碰撞車禍。（圖／警方提供）

國道3號377.7公里處田寮路段，17日上午8時許發生一起4車碰撞車禍，當時36歲李姓女子開車沿國道3號內側車道行駛時，因未注意車前狀況，撞上正在內側車道清洗隧道牆壁的施工緩撞車，隨後李女車輛又遭後方另一名黃男駕車追撞，導致黃男車輛失控衝向外側被後方聯結車追撞，車禍造成4車碰撞3人受傷，傷者事後均自行就醫無大礙。詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

警方表示，（17）日上午8時7分許，國道3號南向377.7公里田寮路段，發生4部車輛交通事故案，36歲李女駕駛1部自小客車於國道3號377.7公里處行駛內側車道，疑因未注意車前狀態撞擊執行內側車道清洗隧道牆壁工程之65歲林男所駕駛之施工緩撞車後，李女駕駛車輛再遭後方行駛內側車道之26歲黃男所駕駛車自小客車，致黃男車輛偏向外側再遭行駛外側車道之48歲尹男所駕駛之營業半聯結車撞擊肇事，事故造成李女、黃男與林男車內1位乘客，共3人受傷，均自行就醫，經初步調查李女車輛無自動駕駛輔助系統。現場已於9時34分排除，全線恢復通車，全案由田寮分隊依規定處理，各車駕駛均無飲酒情形。

國道警呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。