三上悠亞在去年8月正式從AV界引退，現在她除了經營YouTube頻道和個人品牌之外，也時常上綜藝節目，近日她就在節目中，被問到理想型條件，她提到希望對方年收入最少要3000萬日幣（約新台幣636萬元），掀起熱烈討論，對此她發文強調「我在經濟上不靠男人也活得下去。」

三上悠亞今（19日）在X上面表示，對於年收入議題會掀起那麼大的爭論，她感到很驚訝，她強調「我的理想是錢賺得比我多、有生存能力、值得我尊敬的男人」，她也無奈表示說話好難，怎麼說都會有人不滿意，她說「我撐到現在，就是為了能夠在經濟上不依賴男人，靠自己生存下去，所以我寧願有一個比我更可靠的男人。」

會引起爭議是因為，三上悠亞在節目上被問到希望伴侶收入時，她回答「大約要3千萬元日幣」，還說自己沒有打過工，所以不知道平均年收入，而這個條件是她最低標準，最理想的年收入是要有1億元日幣（約2119萬元新台幣）。

三上悠亞在最新貼文中，附上美美和服照，強調自己立場，是希望另一半的條件是與自己相當的，過去她也曾說過不要吃軟飯的男人，就算長的帥也不要，貼文一出也有不少粉絲紛紛留言支持「這很好，每個人都得靠自己」、「我認為你的要求是完全合理的」、「一個自立自強的女孩」、「雙方尊重合作並共同努力，一起進步的關係是理想的！只是對一般人來說很難遇到。」