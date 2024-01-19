印度一名男子日前搭乘廉航客機，從孟買飛往班加羅爾，不料起飛不久後，他就被困在廁所內長達100分鐘。事後他成功獲救，但也因此撞得滿身是傷，精神受創，決定向航空公司提出告訴，並公布受困當下的影片。
《紐約郵報》報導，這起事件發生在16日凌晨，這名37歲男子搭乘印度香料航空（SpiceJet）班機，從孟買前往南部大城班加羅爾。飛機起飛不久後，他就進了機上的洗手間，幾分鐘後驚覺門鎖卡住，無法從內開啟。
機上的空服員試著從另一邊開啟，但廁所門依然文風不動。後來眼看飛機即將降落，空服員趕緊從門縫塞進一張紙條，請他稍安勿躁，並盡可能把自己固定在馬桶上。
這位乘客表示，自己在空中被甩來甩去，精神承受極大壓力，「身上瘀青掛彩不說，視力也有一段時間呈現模糊狀態，」飛機落地20分鐘後才終於脫困。事後航空公司雖然向他道歉，卻沒有提供醫療協助，只給了他一瓶水和價值60美元的抵用券，因此他決定提告。
香料航空則表示，空服員全程提供該乘客協助和指導，並在飛機著陸後，火速找來工程師解決問題，也提供了醫療支援。他們對於造成乘客不便致上歉意，並承諾將提供全額退費。
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