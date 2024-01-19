印度一名男子日前搭乘廉航客機，從孟買飛往班加羅爾，不料起飛不久後，他就被困在廁所內長達100分鐘。事後他成功獲救，但也因此撞得滿身是傷，精神受創，決定向航空公司提出告訴，並公布受困當下的影片。

《紐約郵報》報導，這起事件發生在16日凌晨，這名37歲男子搭乘印度香料航空（SpiceJet）班機，從孟買前往南部大城班加羅爾。飛機起飛不久後，他就進了機上的洗手間，幾分鐘後驚覺門鎖卡住，無法從內開啟。

STORY | SpiceJet passenger gets stuck in aircraft lavatory mid-air; crew member sends 'do not panic' message



READ: https://t.co/IDqnWo6civ



VIDEO:



(Source: Third Party) pic.twitter.com/MQCyx5Bk7X — Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2024

機上的空服員試著從另一邊開啟，但廁所門依然文風不動。後來眼看飛機即將降落，空服員趕緊從門縫塞進一張紙條，請他稍安勿躁，並盡可能把自己固定在馬桶上。

Not the Best Start to the Year for this Man!!



A passenger travelling onboard SpiceJet Boeing 737 got trapped inside the lavatory.



Incident happened onboard SpiceJet flight SG268 from Mumbai to Bengaluru.



As the toilet door malfunctioned, he had to remain inside for around an… pic.twitter.com/n4NlA5kjgH — JetArena (@ArenaJet) January 17, 2024

這位乘客表示，自己在空中被甩來甩去，精神承受極大壓力，「身上瘀青掛彩不說，視力也有一段時間呈現模糊狀態，」飛機落地20分鐘後才終於脫困。事後航空公司雖然向他道歉，卻沒有提供醫療協助，只給了他一瓶水和價值60美元的抵用券，因此他決定提告。

香料航空則表示，空服員全程提供該乘客協助和指導，並在飛機著陸後，火速找來工程師解決問題，也提供了醫療支援。他們對於造成乘客不便致上歉意，並承諾將提供全額退費。