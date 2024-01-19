新竹縣2024年中日少棒國際交流賽開幕典禮由中山國小承辦，台日共8支隊伍一同交流競賽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣與日本宮崎縣棒球交流邁入第14個年頭，日本宮崎縣都城少年野球團本部長星原透率領少棒球隊來台參加新竹縣2024年中日少棒國際交流賽，其中原日本領隊教練松尾裕司去年病逝，球團特地帶著松尾先生的照片來台。19日交流賽開幕典禮上，新竹縣長楊文科期許雙方在比賽加油聲中，見證彼此的友誼和對棒球的熱愛。

新竹縣2024年中日少棒國際交流賽開幕典禮由中山國小承辦，楊文科與星原透互換紀念品並舉行開球儀式，由楊文科投球、星原透揮棒，為交流賽揭開序幕。

今年參賽隊伍除日本宮崎縣都城市所組成的A、B兩隊外，新竹縣也派出了中山、關西、上舘、大同、五峰、六家國小共6所學校的球隊參與這場盛會。8支實力堅強的棒球隊伍，將在19、20日於中山國小棒球場、竹東河濱公園棒壘球場舉行10場精彩的中日交流賽，參與這次交流賽的教練、球員及隊職員達210人。

星原透14年來搭建雙方友誼的橋樑，此次為宮崎縣少棒隊第9度來台交流。他表示，因疫情已5年沒有來台比賽，很高興這次交流賽台灣有中山國小等6支隊伍共襄盛舉，希望2天的比賽過程中，球員們彼此加油打氣，秉持棒球熱血加深雙方情誼。

宮崎縣都城少年野球團聯盟理事大久保晶司表示，松尾裕司先生是野球團理事長，原本都是他負責與新竹縣的棒球交流，但他在疫情期間不幸過世，生前掛念著交流事宜，希望能夠圓滿完成，因此這次特別帶著他的照片踏上台灣土地，讓他參與這場美好的交流。