屏東萬丹大排19日傳出遭油汙染，溪水表層泛起油花，環保局獲報後抓到汙染源是上游的木合板製造工廠，依違反水汙染防治法第30條規定告發。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東萬丹大排19日傳出遭油汙染，溪水表層泛起油花，環保局獲報後立即「緝凶」，最終發現汙染源是上游的木合板製造工廠，該廠因機械歲修遺留廢潤滑油未妥善收集處理，進而導致汙染溪水，環保局依違反水汙染防治法第30條規定告發，最高可處300萬元罰鍰。

屏東環保局指出，稽查員接獲通報後趕抵現場後，發現萬丹大排溪水表層有油花，隨即採集送驗，同時為避免油汙持續擴大，稽查人員先以空拍機確認油污範圍，並循線追查汙染源，終於查獲汙染源為上游的木合板製造工廠，廠方人員因進行機械歲修，廢潤滑油未妥善收集致沿著排水溝逕排放至廠外。

環保局表示，稽查人員當場要求啟動緊急應變措施，布設吸油棉（索）將廢潤滑油攔阻於廠內排水溝，成功避免廢油持續外洩，而直至稽查人員進廠，廠方人員對於自身發生油汙影響水體一事渾然不知，但仍依違反水汙染防治法第30條規定告發。

環保局提醒，歲末年終將至，呼籲各行各業於歲修保養時，清潔或保養的廢（汙）油／水都應妥善收集處理，油汙染河川水體水質，往往造成魚群無法呼吸而暴斃、釀河川生態失衡且徒增清理成本，因此若有民眾發現任何汙染，請立即撥打7351928公害陳情專線通報，共同守護河川水體品質。