有些人洞察力極強，能迅速看穿人心、判斷真偽，《新浪網》運勢專欄點名4星座第六感超準，能察覺到對方細微的變化或事件走向，常在不知不覺中避險成功。

▍水瓶座

水瓶座的思維模式和常人不同，加上心思敏銳、第六感極強，讓理性善於分析的他們，很容易發現他人看不見的盲點和特異之處，正是這種敏銳的洞察力，導致他們看人很準，能一眼看穿真偽。

▍巨蟹座

巨蟹座極度缺乏安全感，因此察言觀色成了他們與生俱來的本能，很容易看穿別人的心思，加上第六感很準，無論對方有什麼小心思，都難逃他們的法眼。巨蟹心思細膩，往往能抓住別人忽視的細節，進而洞察到某些深層的東西。

▍天蠍座

天蠍座擁有超強的第六感，對於即將發生的事情都有敏銳的觀察，與其說是預感很準，不如說是擁有絕佳的觀察和分析能力，堪稱福爾摩斯。天蠍擅長讀心術，對方任何一點小心思都被他們看在眼裡、記在心上，所以別想對他們有所隱瞞。

▍獅子座

獅子座對人心有超乎尋常的洞察力，尤其是另一半和朋友，他們會從對方的眼神和舉動去判定真偽，只要察覺到不對勁，就會提高警戒，從對方的談話去找出破綻，藉此看穿別人的心思。