台鐵公司化後，如何還清近1,700億的短期債務成為重要課題。鐵道局長楊正君19日透露，為尋找財源，他透露規劃今年啟動「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法，讓台北機廠未來比照私人土地，依文資法做容積移轉。至於獲利，預計從132年起、十年內可以拿到逾822億元償債，等於直接還了一半的債務。

台鐵公司成立後，同步設立償債基金負責1,700億的短期債務清償工作，預計將以30年為期清償完成，其間每年約20億的利息支出則由政府埋單。而按照交通部規劃，已將台鐵台北車站E1E2、台北機廠、高雄港站三塊基地及過往台鐵局移撥給國產署逾千筆土地，納入償債基金中。

鐵道局18日舉行112年度施政成果及113年度施政重點記者會，對於台鐵償債基金進展，楊正君表示，12日行政院已核定四大主要資產移撥，完成債務移轉到鐵道局；至於資產部分，目前在做入帳動作，但都已經做移交。利息方面，按照交通部編列預算，每年約28億元。

為尋找財源，楊正君透露，今年要啟動「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法。以台北機廠來說，如何有收益協助償債，其價值在容積，但也因為台北機廠已經被劃為文化古蹟，將修法讓台北機廠容積可比照私人土地，依照文資法做容積移轉。

楊正君說，一旦修法完成，就可以將容積移到台北市其它地方，且因台北市有容積交易銀行，未來可以直接變賣還債，且愈晚賣愈值錢，惟這部分還要跟台北市政府協調處理。以台北機廠來說，容積率300％，按照鐵道局估算，若於132年到141年分年標售，每坪標售單價約55萬1,285元，等於可以拿到822.79億元，為償債找到財源。

至於文化部會不會有意見？楊正君說，初步溝通沒意見，因為現地還是做為文資應用，且按照行政院過去核定，交通部跟文化部都是台北機廠地主。