人類平均壽命延長，當代「健康老」強敵之一就是目前依然無法可醫的失智症。除了注重作息運動、積極參與社交活動，美國最新研究提供更多證據顯示，每天服用一枚營養補充劑可能有助於增強記憶力、延緩認知衰退，這種營養補充劑就是國人熟悉的綜合維他命。

綜合美國《新聞周刊》（Newsweek）18日、國家廣播公司新聞網（NBC News）19日報導，綜合維他命為人類提供一種獲得必須攝取維生素與礦物質的有效途徑，在單憑飲食無法達成建議攝取量的情況下尤有幫助。麻州綜合研究所（Mass General Research Institute）、哈佛大學醫學院的精神病學講師維亞斯（Chirag Vyas）說，維生素、礦物質有助於維護神經單位膜（neuronal membrane）、身體釋放神經傳導物質、防止氧化壓力、整體維持認知能力健康。

維亞斯是這項研究報告的第一作者。他指出，好幾種維生素與礦物質對於促進大腦功能優良表現非常重要，缺乏這些營養素有可能加速認知衰退。不少年長者缺乏一種或多種重要的微量營養素，例如衛生素B12、維生素D、葉黃素、鋅等等都是改善認知空能的最佳選項，但可能還有其他營養素、這些營養素如何分工合作，也很重要。

美國麻州獨立研究顯示，長者每天服用綜合維他命可能有助於延緩記憶與認知衰退。

麻州最大醫療體系Mass General Brigham研究團隊，指導3項有關營養補充劑與老年人健康的獨立研究，總計逾2.1萬名60歲以上人士參與，以白人為主。第一、第二項獨立研究已證明，每天服用多種維生素對於認知能力有正面影響。

第三項研究成果18日發表於《美國臨床營養雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition），研究人員指出，573名受試者連續2年天天服用綜合維他命或安慰劑，經由電話或網路認知測試結果顯示，相較於安慰劑對照組，每天服用含有20種以上微量營養素的綜合維他命，對於因老化而導致的記憶喪失有一定預防效果，能夠延緩認知能力衰老相當於2年的程度。

主持第三項獨立研究的維亞斯指出，經由統合分析，每天服用綜合維他命，對於身體健康長者的整體認知力（例如推理、注意力、規劃能力）與日常生活的記憶力都有好處。不過，現階段還不清楚綜合維他命之中哪些特定成分貢獻最大或如何發揮作用，這會是未來研究要找出的答案，研究對象需要增加種族多樣性。

不過，重要的是，綜合維他命是營養補充劑，不該當成均衡飲食的替代品。維亞斯強調，大眾應該保持健康飲食，以確保自己能獲得各種身體需要的微量營養素。

梅約診所亞利桑那州分部的神經疾病學名譽教授卡賽利（Richard Caselli）表示，維生素有助於保護老人認知功能的觀點不無道理，但對於沒有阿茲海默症的健康人士而言，認知能力在3年內的變化微乎其微，為了防止認知衰退，對於腦部健康有害的事物都該避免，他建議老人家保持一定程度的社交生活，積極維持身心活躍，心臟病、睡眠呼吸中止症、糖尿病等病症也會損傷大腦。