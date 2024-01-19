台中在地企業家藍正雄（左五）大方捐出500萬經費，協助十方啟能中心改善教學環境及加強園區安全工程，19日舉辦捐贈儀式，學童送上卡片感謝。（潘虹恩攝）

台中十方啟能中心位處大坑山區，近期施作擋土牆等設施增加園區安全，台中在地企業家藍正雄得知機構需求，大方捐出500萬經費協助改善教學環境及加強園區安全工程，19日舉辦捐贈儀式；無獨有偶，民進黨台中七選區立委何欣純連任成功，19日也將約260多萬選舉補助款回饋地方。

民進黨台中七選區立委何欣純（左二）連任成功，19日也將約260多萬選舉補助款回饋地方多家社福機構與母校，，盼以實際行動讓更多弱勢族群得到更多社會關懷。（取自何欣純臉書／潘虹恩台中傳真）

台中十方啟能中心19日舉辦捐贈儀式，榮譽校長胡瓜特地出席見證。主任游月菊一度哽咽表示，2021年後山因大雨發生土石流，不僅壓垮馬路，教室也受影響，這2年多來擔心到覺都睡不好，感謝「藍爸爸」及各界善款才能改善園區安全；學校收治110位學童，此次將善款投入到16間教室防撞牆、課桌椅等更新，與園區擋土牆工程，已完成80％。

台中在地企業家藍正雄（右）大方捐出500萬經費協助十方啟能中心改善教學環境及加強園區安全工程，19日舉辦捐贈儀式，並與榮譽校長胡瓜（左）視察工程施作情形。（潘虹恩攝）

藍正雄日前以捐出200萬經費協助十方啟能中心改善教學環境，上月來訪發現經費仍不足，進度緩慢，因此又捐出500萬協助。他表示，他長期關注兒少議題，與十方結緣已15、6年，學童辛苦又有勇氣的學習精神和教師經營投入的辛苦，都令他敬佩，希望可以盡一些棉薄之力，也希望拋磚引玉，讓更多企業、善心人士響應。

台中十方啟能中心位處大坑山區，2021年後山因大雨發生土石流壓垮馬路，教室也受影響，台中在地企業家藍正雄日前先捐出200萬協助改善教學環境，後又大方捐出500萬經費。（潘虹恩攝）

胡瓜回憶，他30多年前來到十方，當時只有鐵皮屋、沒有擋土牆，邊上課泥巴在流，教學生也很辛苦，他想「可能是老天爺的意思」，回去號召許多藝人憶起響應資助十方，又請人專門協助十方向內政部申請經費，公文來來往往，終於獲得撥款蓋了校舍。他也呼籲民眾，大額捐款固然重要，小額捐款更重要，希望大家響應獻愛心，「成就1件事來自十方」。

無獨有偶，立委何欣純此次選舉獲大里、太平鄉親13多萬選票支持，順利連任。除展開6天謝票行程，何欣純也將近400萬的選舉補助款，扣除黨中央規定繳回的3分之1，其餘3分之2、約260多萬補助款回饋地方。

「取之於社會、用之於社會」，何欣純說，款項將捐給台中在地深耕服務的瑪麗亞基金會、大里希望家園、勵馨基金會、北台中家扶中心、十方啟能中心、廣亮丶和風丶合濟、星光、光明慈善會、台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫、豐原身障團體等公益社福機構，以及他的母校塗城國小、成功國中、台中女中，盼以實際行動讓更多弱勢族群得到更多社會關懷。