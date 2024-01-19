立法委員陳玉珍(前排中)也代表消防局致贈各方友軍協助救災感謝狀，感謝長期以來對地區救援業務的協助。(于家麒攝)

活動最後全體與會人員一起大合唱「你是我的兄弟」，凝聚所有人彼此之間的向心力。(于家麒攝)

「119」是一通牽起電話兩端的生命線，也同樣代表著消防節的到來！金門縣消防局今(19)日下午盛大舉行第29屆消防節慶祝大會表揚20位績優消防、義消及志工人員，並致贈各方友軍協助救災感謝狀，活動最後全體與會人員一起大合唱「你是我的兄弟」，凝聚所有人彼此之間的向心力，未來更將提供鄉親更優質的服務，讓金門縣成為民眾安居樂業的縣市首選。

金門縣第29屆消防節慶祝大會由副縣長李文良主持，包括立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、議員王國代與蔡其雍，以及多位民意代表及友軍等及重要貴賓皆到場祝賀，場面隆重盛大。

慶祝大會中表揚20位績優人員，分別為：督察訓練科科員黃志中、會計室科員賴佳蓮、金城分隊隊員周佳慶、金寧分隊隊員陳浩榮、指揮中心隊員劉志弘、行政科工友陳世帛、義消總隊第一大隊副總幹事翁天地、義消總隊二大一中助理幹事何紝榕、金城義消分隊隊員陳翌中、金寧義消分隊副分隊長周清香、烈嶼義消分隊小隊長林世清、金湖義消分隊幹事白昕敏、金沙義消分隊幹事林銘凱、金東救生分隊副分隊長黃奕禧、金西救生分隊小隊長蔡啟政、金湖防宣分隊分隊長許寶鳳、金沙防宣分隊隊員李彬彬、金寧鳳凰分隊隊員吳方廷、金湖鳳凰分隊幹事董瑞欽、睦鄰救援隊副隊長陳增財。

金門縣副縣長李文良表示，即使在縣庫財政困窘、資源有限的情況下，縣府依然大力推動消防業務，充實消防人力、裝備和器材，改善消防的職場環境，提升消防量能，讓警義消無後顧之憂，全力投入消防工作，也恭喜獲獎人員，請大家一起為提升金門消防安全奮鬥，提供鄉親更優質的服務。

金門縣消防局長呂英華也表示，過去一年在所有同仁、義消及志工等夥伴們的努力之下，讓該局在各方面皆屢獲佳績，2023年遠見雜誌公布全國縣市長施政滿意度調查中「消防與公共安全」獲得全國第二，「災害防救深耕第3期計畫」特優、績優救護人員團體金質獎、全國義消體技能交流活動火災搶救35歲以上組別全國第一、消防楷模、鳳凰獎、救護、防宣志工菁英獎及團體行政革新等獎項，也代表著全體消防、義消及志工全體努力的成果。